Hiro scomparso, "Fuori dal coro" sulle tracce di Frassica, stasera su Rete4 | Foto - Tuttoggi.info

Stasera su "Fuori dal coro" puntata con documenti inediti sulla scomparsa del gatto Hiro. E intanto la Exignotis è tornata a Spoleto

Il ritorno del cast di Don Matteo riaccende i riflettori anche sulla delicata vicenda che da mesi vede al centro dei riflettori, ma anche di due inchieste della Procura della Repubblica di Spoleto, il popolare comico Nino Frassica, sua moglie Barbara Exignotis e la figlia di quest’ultima Valentina, indagati a vario titolo (chi in un solo fascicolo, chi in entrambi) per diffamazione, stalking e istigazione a delinquere per i comportamenti che avrebbero tenuto (il condizionale è d’obbligo) dopo la scomparsa dell’amato gatto Hiro.

Una vicenda che li ha portati a più riprese a sollevare pubblicamente accuse pesanti nei confronti di tre anziani spoletini, una coppia e una signora, totalmente estranei alla vicenda (allo stato delle inchieste) e che sono ricorsi all’avvocato Fabrizio Gentili per vedere tutelati i propri diritti.

Accuse mosse dalla signora Frassica anche nei confronti della comunità della città del festival che pure, dopo il primo appello della scomparsa di Hiro, si era data un gran da fare per cercare il micione, un Sacro di Birmania di color bianco a cui l’attore è particolarmente affezionato.

Affaire finito anche oltre frontiera: in Inghilterra ad esempio se ne è occupato l’autorevole Guardian, tra i più seguiti e apprezzati quotidiani londinesi.

Nel week end a Spoleto è arrivata una troupe di Fuori dal coro, la trasmissione di inchiesta condotta dal direttore Mario Giordano che per l’occasione ha mandato quale inviata Natascia Farinelli, tra le più autorevoli giornaliste del gruppo Mediaset.

La trasmissione andrà in onda stasera (24 gennaio) alle 21.20 su Rete4 con il resoconto dell’inchiesta, interviste che l’affascinante ma determinata giornalista è riuscita a strappare ai più restii e, a quanto pare, con documenti rimasti finora inediti.

Diversi gli spoletini intervistati dall’inviata di Fuori dal coro, anche nei pressi dell’alloggio in cui Frassica e la Exignotis abitavano durante il precedente blocco di riprese, non lontano da piazza Duomo dove si concentrano le registrazioni di Don Matteo.

Non solo. La troupe di Mediaset si è spostata anche a Piazza Garibaldi dove ieri l’altro, nella Chiesa di San Gregorio, è stata celebrata la Messa per Sant’Antonio Abate e sono stati benedetti gli animali portati dai fedeli. A dimostrazione che la comunità è tutt’altro che insensibile agli animali. Di questi giorni, solo per fare un esempio, l’inaugurazione del canile intitolato a Tamara Brunini e Andrea Arcangeli Conti, due giovani prematuramente scomparsi che hanno speso le rispettive vite al servizio degli animali.

Hiro & Frassica, polemica per consegna chiavi città

La giornalista Farinelli è stata notata anche intervistare il consigliere comunale di Insieme per Spoleto Giancarlo Cintioli, che nei mesi scorsi aveva presentato una interrogazione sulla opportunità di consegnare le Chiavi della città proprio a Nino Frassica vista la vicenda giudiziaria che lo sta interessando.

Una idea dell’assessore al turismo Angelini Paroli, sposata dal sindaco Sisti, che però non hanno sentito ragioni e confermato la consegna delle Chiavi della città (di cui non si ha memoria di analoghe consegne negli ultimi 30 anni) per il prossimo 20 febbraio nella Sala consiliare. Chiavi che andranno anche al protagonista principale, il Don Matteo post Terence Hill, Roul Bova. Cautela vorrebbe che magari si fosse aspettato l’esito dell’udienza preliminare, nella speranza (ovviamente) che le accuse nei confronti della famiglia Frassica vengano a cadere.

Famiglia Frassica di nuovo insieme a Spoleto

Smentite invece dai fatti le illazioni secondo le quali la Lux Vide, dopo la vicenda del gatto Hiro di Frassica, avrebbe imposto al cast, non escluso Frassica, di soggiornare in albergo (non più in appartamento) senza familiari al seguito (ed eventuali animali). Un video della Exignotis, pubblicato ieri mattina su Instagram, ha annunciato infatti il suo arrivo a Spoleto insieme alla figlia. Neanche un’ora dopo è stata avvistata e immortalata lungo Corso Mazzini, a metà strada tra il set allestito in piazza Duomo e il Tribunale di Spoleto.

© Riproduzione riservata