Hiro, la figlia della famiglia accusata dai Frassica: “Mamma ha paura a uscire di casa”

Nuova puntata sulla saga felina a Pomeriggio Cinque | La moglie di Frassica adotta una gattina e torna a parlare di piazza Campello, dove si segnalano strani comportamenti

“Mia mamma ha paura a uscire di casa”. Emanuela Conti, la figlia di una delle due famiglie accusate dai Frassica di aver dapprima fatto scappare e poi rapito il gatto Hiro, scomparso a Spoleto durante le ultime riprese di Don Matteo, ha parlato in diretta a Pomeriggio Cinque.

Dopo l’intervento dell’avvocato Fabrizio Gentili la scorsa settimana, a cui le due famiglie si sono rivolte, questa volta le telecamere della trasmissione di Canale 5 sono entrate nell’abitazione di piazza Campello diventata il fulcro di questa spy stori felina che rischia di avere un epilogo giudiziario.

La “famosa” finestra finisce in tv

Emanuela Conti ha infatti spiegato il motivo per cui è stata costretta a presentare denuncia: “La signora (Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica, ndr) ha postato un video in cui si vede casa mia“. Parlando dalla “famosa” finestra dalla quale, secondo la moglie dell’attore di Don Matteo, il gatto sarebbe entrato per poi sparire.

Parla Emanuela Conti: “Qui il gatto non è mai entrato”

“Qui il gatto – ha detto la Conti – non è mai entrato. Le accuse sono assolutamente inventate”. Confutando il racconto della Exignotis, che sostiene di aver visto il gatto entrare da quella finestra alle 5,30 di mattina: “Quella è la finestra della mia camera e noi ci alziamo alle 6,30 per andare a lavorare”. Aggiungendo: “Io sono allergica al pelo del gatto, me ne sarei accorta”.

Emanuela Conti e la finestra “incriminata”

Conti ha anche detto che in una casa così grande, su tre piani, il gatto non si sarebbe potuto orientare. Raccontando che inizialmente lei e i suoi genitori sono stati assolutamente collaborativi, quando i Frassica, alla presenza delle forze dell’ordine, hanno voluto ispezionare la loro abitazione alla ricerca del gatto.

L’invito di Myrta Merlino e le foto all’interno delle case

La giornalista Myrta Merlino, conduttrice del programma, ha voluto inviare un messaggio alla signora Maria: “Esci di casa tranquilla”.

Ma il clima, in piazza Campello, è tutt’altro che tranquillo. Con segnalazioni di personaggi che si aggirano per fare fotografie dalle finestre all’interno delle abitazioni private. Fatto di cui sono state avvertite le autorità.

Exignotis determinata a ritrovare il suo Hiro

Intanto, Barbara Exignotis è determinata a ritrovare l’amato Hiro. Mercoledì ha scritto un post inquietante sulla propria pagina Instagram, circa le proprie intenzioni. Un post che poi si conclude così: “Non riesco più a fare niente senza Hiro. Se fosse morto me ne farei una ragione, ma non lo è. Saperlo tra le braccia di qualcun altro mi sta uccidendo lentamente”.

La gattina “spoletina” adottata

Eppure in un precedente post la moglie di Frassica era tornata a scrivere messaggi positivi. Postando la foto di Hori, una gattina di circa due mesi trovata per strada a Spoleto. “Tra qualche giorno – ha scritto – farà parte della famiglia così quando tornerà anche Hiro avrà una sorellina più piccola“.

Che questo gesto serva, almeno, a rasserenare gli animi con Spoleto, pronta a consegnare le sue “chiavi” a Nino Frassica e a Raul Bova. Gesto che però, nel caso di Frassica, molti spoletini ora contestano, alla luce delle affermazioni offensive fatte dalla moglie in alcuni post e video.