Hashish nascosta nelle mutande e in casa, arrestato pusher 24enne - Tuttoggi

Il giovane residente a Città di Castello è stato sorpreso dalla Polizia all'interno della propria auto, nella sua abitazione sequestrati 70 grammi e circa 1100 euro

Un 24 enne residente a Città di Castello è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish e rilevanti somme di denaro.

Il giovane si trovava all’interno della propria auto in una via ai margini del centro storico tifernate, destando più di un sospetto agli agenti. Al momento del controllo, inoltre, il conducente è subito apparso in uno stato di forte agitazione, tanto da far supporre che potesse nascondere qualcosa proprio addosso o dentro la vettura.

Durante la perquisizione personale gli agenti hanno infatti trovato, nascosti nelle mutande del ragazzo, alcuni involucri confezionati singolarmente contenenti hashish ed una ingente somma di denaro contante di cui questo non ha saputo giustificarne il possesso.

Ulteriori controlli della Polizia si sono poi inevitabilmente estesi all’abitazione del 24enne, dove in effetti sono state rinvenute altre dosi di hashish. Alla fine delle verifiche ne sono stati sequestrati circa 70 grammi, oltre alla somma di circa 1.100 in denaro contante.

Il giovane è stato infine arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il Pm di turno ne ha disposto i domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Stamattina (12 giugno) al Tribunale di Perugia, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, con il giudice che ha confermato la misura cautelare insieme all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.