“Hanno usato mia immagine per promuovere orologi falsi”, Marco Fegadoli denuncia grave episodio sul web - Tuttoggi.info

Il noto commerciante di Città di Castello, specializzato nel settore degli orologi di lusso da oltre 20 anni, amareggiato e sorpreso “Prima volta che mi accade una cosa simile, fate attenzione. Tutto questo non mi appartiene!"

Cosa ci fa Marco Fegadoli, noto gioielliere di Città di Castello, in un sito di rivendita di Rolex falsi? Se lo è chiesto pure lui dato che – all’improvviso – si è ritrovato un video estrapolato dai suoi social in un contesto che sicuramente non gli appartiene.

Commerciante di terza generazione specializzato nel settore degli orologi di lusso, da oltre 20 anni nel mondo della gioielleria, Marco ci confessa che è la prima volta che gli capita un “furto” del genere, uno tra i più gravi, quello della propria identità.

“Un amico si è ritrovato sulla propria bacheca un post video sponsorizzato (e quindi nemmeno rintracciabile in quanto non organico) e lo ha filmato (vedilo qui sotto, ndr) girandomelo subito – ha raccontato il commerciante tifernate – In poche parole hanno preso un mio video ufficiale dalla mia pagina social, dove ci sono io che illustro della merce, usandolo per pubblicizzare il loro sito internet di rivendita di orologi falsi. Premendo ‘acquista’, infatti, si apriva la home di ‘Swiss Luxury’ (mai sentito nominare) dove in bella mostra ci sono Rolex con una fascia prezzo che oscilla tra i 300 e 350 euro”.

“Il fatto grave è che hanno associato un mio video a qualcosa che non mi rappresenta affatto. Non solo non centro nulla ma hanno anche usato la mia figura per fini molto molto lontani da me, la vendita di Rolex non originali” ha puntualizzato Fegadoli, che in queste ore si recherà dalla Polizia Postale per sporgere denuncia.

Fegadoli, alquanto amareggiato da questo episodio, ci tiene dunque a ricordare di “consultare sempre i canali ufficiali, in questo caso gioielleriafegadoli.it” ricordando che “tutto ciò che riporta ad un link esterno che non sia il mio sito non è attendibile e non ho alcuna responsabilità dei contenuti. Tutto ciò che esce dalla mia attività è sempre certificato e pienamente originale“.

Ad esprimere solidarietà e vicinanza all’amico e collega, anche Stefano Selvi: “Da una parte, se fosse successo a me, sarei stato lusingato…sicuramente il mio amico Marco delle Gioielleria Fegadoli, con la sua passione e dedizione per il suo lavoro trasmette credibilità, motivo per cui gli è stata rubata l’identità per promuovere ‘orologi da detersivo’. Dall’altra sarei tremendamente arrabbiato se il mio volto fosse utilizzato per promuovere fuffa! Comunque diffidate dalle imitazioni e affidatevi a chi, del proprio lavoro, ne fa uno stile di vita! Grande Marco”.