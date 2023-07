Gwyneth e Piero, incontri vip a corso Vannucci aspettando Bob Dylan - Tuttoggi.info

Gwyneth Paltrow non resiste alle tentazioni dei dolci di Sandri, Piero Pelù accende la Galleria nazionale nell'anno del Perugino

Gwyneth Paltrow che non resiste alla tentazione di un cannolo siciliano da Sandri. Dall’altro lato di corso Vannucci, Piero Pelù alla Galleria nazionale dell’Umbria.

Nell’estate perugina appena iniziata, quella che si appresta a festeggiare l’edizione dei 50 anni di Umbria Jazz con Bob Dylan e gli altri big in cartellone, e che ancora prosegue le iniziative per i 500 anni dalla morte del Perugino, si fanno incontri vip a corso Vannucci.

L’attrice, che ha scelto ancora l’Umbria per le sue vacanze in relax, ha lasciato per qualche ora il tempo dedicato alla tintarella per fare un salto in centro nel capoluogo. Short e canottiera bianchi, come una qualunque turista straniera, è entrata dalla celebre pasticceria Sandri. Concedendosi volentieri ad una foto con il personale. Postando però anche la foto di un cannolo siciliano a cui non ha saputo resistere.

Il cantante era invece a Perugia per lavoro, tra gli artisti protagonisti de “L’Umbria che spacca“. Con l’esperienza culturale a tutto tondo, tra antico e presente, della “Galleria che Spacca”. Un’esibizione che ha fatto da gustoso assaggio dell’estate in tour di Piero Pelù.