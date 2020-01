Guizzo di Melchiorri, Perugia regola di misura il Livorno - Tuttoggi

Serse Cosmi torna al “Curi” dopo 16 anni e il Perugia torna alla vittoria dopo ben tre sconfitte consecutive (l’ultima vittoria risaliva addirittura al 21 dicembre 2019 contro l’Entella). I Grifoni, nel posticipo della 23^ giornata di serie B, regolano di misura il fanalino di coda Livorno e risalgono fino al 7^ posto in piena zona playoff.

Inizio partita subito scoppiettante con un colpo di testa di Melchiorri al 3′, di poco fuori, e un’ottima parata di Vicario, decisivo al 5′ sul tentativo di Murillo. Alla mezzora arriva il vantaggio dei Grifoni con la splendida verticalizzazione di Nicolussi, che scavalca l’intera difesa toscana e pesca tutto solo in area Melchiorri: il colpo di testa dell’attaccante buca il portiere Plizzari.

Nella ripresa regna l’imprecisione e le occasioni tardano ad arrivare. Il Livorno ci prova ma il Perugia si dimostra solido in fase difensiva. L’unica azione degna di nota è un tiro strozzato di Falcinelli, al 68′, che finisce a lato. I toscani provano anche l’assedio finale ma non non arriva neanche un tiro in porta. I Grifoni archiviano il match per 1-0 e salgono a 30 punti in classifica.