Guidava con un tasso alcolemico 7 volte oltre il limite, denunciato 33enne - Tuttoggi.info

I carabinieri della Compagnia di Todi hanno denunciato tre giovani, tra loro anche una 36enne orvietana che guidava nonostante la patente ritirata nel 2023

È stato fermato alla guida di un’auto con un tasso alcolemico ben 7 volte oltre il limite tollerato dalla legge un 33enne denunciato dai carabinieri della Compagnia di Todi. Il giovane è incappato in un posto di blocco dei militari dell’Arma nei giorni scorsi e, dopo gli accertamenti ospedalieri, è risultato avere un tasso di alcol nel sangue di 3,32 grammi per litro. Oltre alla denuncia, nei suoi confronti è scattato anche il sequestro amministrativo, ai fini della confisca, della sua auto.

I carabinieri – nell’arco dei controlli nella media valle del Tevere ed in particolare a Deruta e Marsciano – hanno controllato in tutto 120 persone e 70 veicoli, con la denuncia in tutto di tre persone: oltre al 33enne sono stati deferiti alla procura della Repubblica di Spoleto anche un 35enne ed una 36enne. Quest’ultima è una ragazza di Orvieto: ha cercato di scappare al controllo non riuscendovi; i militari hanno accertato dunque che, oltre a guidare l’auto con patente ritirata dal 2023, la donna aveva nella propria disponibilità modiche quantità di eroina e cocaina, sostanze che sono state sequestrate. Oltre alla denuncia è scattata per lei anche la segnalazione alla prefettura di Terni come assuntrice di stupefacenti.