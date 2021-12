Guida a zig zag nella notte poi minaccia carabinieri, denunciato 48enne - Tuttoggi

L'uomo era ubriaco e si è anche rifiutato di sottoporsi all'alcoltest portandosi in mezzo alla strada, i militari hanno dovuto chiamare in aiuto anche un'altra pattuglia per fermarlo

Sabato sera (4 dicembre) movimentato a Trestina, dove i carabinieri hanno faticato non poco a “contenere” un 48enne ubriaco.

L’uomo, cittadino rumeno, è stato sopreso nella notte alla guida di un’auto mentre procedeva a zig zag. Fermatolo immediatamente è subito emerso che il conducente era in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Il 48enne, in effetti, si è mostrato dall’inizio insofferente al controllo, prima rifiutando gli accertamenti con l’etilometro e poi dando in escandescenze.

I militari hanno infatti dovuto chiamare in aiuto un’altra pattuglia proveniente da Monte Santa Maria Tiberina, per cercare di arginare le intemperanze dell’uomo che, oltre ad opporsi al controllo, ha pure minacciato ripetutamente le forze dell’ordine, mettendosi a fare zig zag a piedi anche in mezzo alla strada, creando pericolo per sé stesso e gli automobilisti in transito.

L’intervento deciso dei carabinieri ha comunque consentito di riportare la situazione alla normalità, nonostante uno dei militari abbia riportato qualche escoriazione nel tentativo di fermare l’uomo.

Alla fine il 48enne è stato denunciato in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione psicofisica dovuto all’alcol, ma anche per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.