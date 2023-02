Guerra Russia-Ucraina, "Liberi Oltre" ricorda l'inizio della guerra - Tuttoggi

Guerra Russia-Ucraina, il 24 e 25 febbraio iniziative dell'associazione "Liberi Oltre" a Perugia. Appuntamento a piazza IV Novembre

L’associazione nazionale “Liberi Oltre le Illusioni” ricorderà l’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina il 24 e 25 febbraio con una serie di manifestazioni pubbliche, che si svolgeranno in contemporanea nelle principali piazze italiane in forma di raduni e cortei che verranno trasmessi in una maratona di 48 ore sul canale Youtube di Liberi Oltre. In Umbria l’evento si svolgerà a Perugia Sabato 25 febbraio dalle ore 11:00 alle 12:00, in Piazza IV Novembre.