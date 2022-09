A Gubbio tutto pronto per i Mondiali di Automodellismo - Tuttoggi

L’amministrazione comunale, nel corso della conferenza stampa, ha più volte sottolineato quanto “l’assegnazione al Club Cinque Colli e alla città di Gubbio del Campionato Mondiale sia stata meritata, in virtù di un impegno grande, di una squadra di volontari attiva, preparata e ben organizzata, ma anche di una importante sinergia con il Comune di Gubbio, che significa garantire al Club Cinque Colli e più in generale a tutte le associazioni cittadine (ultimi in termini cronologici gli eventi del Gubbio DOC e il Torneo Fagioli) un impegno duraturo, vicinanza, nonchè la possibilità, per le associazioni, di arrivare ad altissimi livelli”.