Gubbio, cercasi dimore storiche o residenze di pregio per celebrare matrimoni

Il Comune di Gubbio ha pubblicato un avviso esplorativo, con scadenza 20 marzo, per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di proprietari di dimore storiche o residenze di pregio private, agriturismi, strutture ricettive ed edifici di particolare rilevanza, per celebrare matrimoni.

“Abbiamo voluto ampliare l’offerta di location per la celebrazione di matrimoni – spiegano gli assessori Nello Fiorucci e Gabriele Damiani – vista la valenza rilevante di strutture private di alto profilo storico, artistico, architettonico e ambientale, presenti nel nostro territorio. Il mercato del wedding è in forte espansione ed è un sicuro arricchimento e richiamo da tutto il mondo per una città come Gubbio, considerata meta di privilegio”.

L’avviso, in esecuzione della delibera di Giunta 152 del 9 agosto 2018, stabilisce la concessione in comodato d’uso gratuito per la durata di anni 5 all’amministrazione comunale di locali e relative pertinenze, idonei ad ospitare ‘uffici di stato civile’ per la sola celebrazione di matrimoni civili. Clicca qui per scaricare l’avviso ed il modulo di richiesta.

