Gubbio, al Cinema Astra proiezione del video “Prodigio in Slow motion” su Festa dei Ceri

Dopo l’anteprima di alcune sequenze del video sulla ‘Festa dei Ceri’ dal titolo ‘Prodigio in Slow motion’, proiettate con grande partecipazione a Roma il 13 gennaio scorso, il Comune di Gubbio, insieme ad altri enti pubblici e soggetti privati, organizza per mercoledì 6 febbraio, al Cinema Astra, una proiezione speciale rivolta alla cittadinanza, dell’intero filmato della durata di circa 20 minuti, con tre orari: 20.30, 21.15 e 22.

L’ingresso è gratuito ma per entrare si dovrà ritirare uno speciale coupon all’Ufficio IAT in via della Repubblica, per consentire di regolamentare gli accessi ai 180 posti della sala. C’è infatti molta attesa per la visione di quest’opera ‘sperimentale’, girata dal regista Francesco De Melis, che spiega:

A differenza della fulminea velocità che contraddistingue il 15 maggio, il filmato, girato lo scorso anno sotto una pioggia battente con tecniche e strumenti innovativi, privilegia la lentezza per “vedere” a fondo nel convulso e imponente movimento di popolo, e il ‘rallenty’ penetra i meccanismi dell’azione, fino a trovare la primaria tessitura antropologica. Lo sforzo sovrumano, i gesti collettivi, la micro-mimica individuale, messi in evidenza da una camera Red in grado di filmare piani sequenza a 180 fotogrammi al secondo, conducono dentro un mondo parallelo a quello dell’azione in tempo reale, un mondo sospeso e ieratico, invisibile a occhio nudo, che ci rivela l’altra dimensione di questo complesso rito collettivo. Il flusso delle immagini, ad altissima risoluzione, “danza” sul contrappunto di elementi sonori della festa: una musica che deriva dal missaggio dell’ampio ventaglio timbrico dei suoni rituali

La produzione è a cura dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia in collaborazione con la ‘Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane’, patrimonio immateriale dell’Umanità dal 2005, e rappresenta un’ulteriore passo avanti nel percorso per far entrare Gubbio e la ‘Festa dei Ceri’ nella Rete Unesco, come a buon diritto merita, anche perché ha sempre continuato a far parte dell’associazione delle ‘Macchine a Spalla’, insieme a Viterbo, Nola, Palmi e Sassari.

Per ritirare i coupon per l’ingresso gratuito rivolgersi, a partire dal 1 febbraio, al Servizio Turistico Associato | Iat – Informazioni e Accoglienza Turistica, Via Repubblica, 15, Tel. 075 922 0693, Email info@iat.gubbio.pg.it .

