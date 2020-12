Gualdo Tadino, nuovo look per viale Don Bosco e parte di via Pennoni - Tuttoggi

Tutto l’asfalto di Viale Don Bosco e del primo tratto di via Angelo Pennoni, fino all’incrocio con via Serrasanta, sarà sistemato nei prossimi giorni.

“Il Comune ha scelto di investire 60 mila euro del proprio bilancio per completare il rifacimento del manto stradale di viale don Bosco, dal punto in cui terminerà l’intervento di Umbra Acque sino all’incrocio con la Flaminia – fa sapere il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pasquarelli – Si completerà quindi un intervento complessivo su una delle principali vie di accesso alla città”.

In pratica viale don Bosco verrà completato dopo l’intervento nel tratto iniziale, che ha visto la sistemazione dei marciapiedi laterali con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Subito dopo c’è stato l’intervento di Umbra Acque, che dopo i lavori di rifacimento della condotta idrica, attualmente sta eseguendo le opere di asfaltatura per l’intera carreggiata, dall’innesto con via XXIV Maggio all’incrocio con via A. Pennoni.

“Al termine del lavoro di asfaltatura sarà rifatta anche tutta la segnaletica orizzontale e messe in sicurezza eventuali criticità. – continua Pasquarelli – Tra l’altro il Comune ha deciso di asfaltare anche il primo tratto di via Angelo Pennoni, sino all’incrocio con via Serrasanta dove è stata allargata la sede stradale con il nuovo muro di contenimento.

Il tutto in un’ottica complessiva di interventi che l’Amministrazione ha messo in campo per migliorare la qualità delle strade, aumentando la sicurezza e riqualificando il sistema viario con il rifacimento di pavimentazioni stradali degradate”.