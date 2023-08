Gualdo Tadino, formalizzata la Convenzione per il Sistema Integrato 0-6 anni

Verrà attivata una Sezione Primavera che accoglierà i bambini a partire dai 24 mesi di età. Convenzione tra istituto comprensivo e nido

La convenzione per il sistema integrato 0-6 tra l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino e il Nido 101 coccole è da oggi realtà. Nei locali della Scuola dell’Infanzia Centro verrà infatti attivata, a partire dall’anno scolastico 2023/24, una Sezione Primavera che accoglierà i bambini a partire dai 24 mesi di età.

Il servizio offre alle famiglie e ai bambini la possibilità di approcciarsi gradualmente alla scuola

dell’infanzia, in un ambiente ricco di stimoli e di proposte educative e in uno spazio ampio e calibrato, nella massima sicurezza, per attività strutturate, rivolte sia a gruppi omogenei che eterogenei.

Gli obiettivi sono quelli di creare un sistema di continuità negli apprendimenti della prima infanzia, favorire occasioni di relazione e scambio nella realizzazione di laboratori didattici integrati, potenziare gli stimoli reciproci della peer education e offrire un servizio qualificato nella valorizzazione del potenziale cognitivo e di apprendimento dei bambini in età prescolare.

Come ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica l’inserimento precoce del bambino nei servizi della prima infanzia favorisce lo sviluppo infantile nella direzione dei 5 campi di esperienza (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole; immagini suoni e colori; la conoscenza del mondo).

“La convenzione tra scuola dell’infanzia e nido è il primo coronamento di un percorso di continuità attivato nell’anno scolastico 2022/23 sia con il nido comunale Peter Pan che con il nido privato 101 coccole”, dice la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino Angela Codignoni, che continua: “Siamo convinti che la possibilità dell’esposizione precoce dei bambini a stimoli di relazione, educazione e formazione rappresenti una conquista di civiltà e siamo ancor più convinti che occorra farlo in un ambiente di apprendimento qualificato in cui una robusta visione pedagogica alimenti una didattica che garantisca un processo di crescita armonico e pienamente efficace. Per questo puntiamo sull’integrazione tra le fasce di età e sulla continuità educativa dello 0-6 e di tutto il primo ciclo”.

Ringraziamento da parte delle parti al Comune di Gualdo Tadino che ha manifestato sensibilità ai bisogni delle famiglie collocate in lista di attesa per l’accesso ai nidi. Questo è solo il primo passo per la creazione, nel territorio, di un valido sistema integrato 0-6, come ci insegnano i paesi europei all’avanguardia per i servizi educativi per la prima infanzia.