Grifo, pari in rimonta (2-2) dopo le lacrime per Pablito

Sul terreno del Curi che poco prima aveva accolto il feretro di Paolo Rossi (celebrato anche con una maglia speciale) il Perugia acciuffa il pari 2-2 in rimonta al termine di una gara rocambolesca.

La partita

Il Grifo, in cerca della vittoria per la classifica e per onorare Pablito, parte subito forte e sfiora il vantaggio già al 2′, ma Murano a centro area non riesce ad agganciare il diagonale di Melchiorri.

All’11’ alla prima azione la Virtus Verona trova il calcio di rigore, decretato dall’arbitro Zamagni per un contatto di Burrai con Pittarello. Dal dischetto Bentivoglio si fa ipnotizzare da Fulignati, che si tuffa nell’angolo giusto e devia la palla in corner.

Al 20′ ancora una buona azione di Melchiorri, ma il suo tiro si perde alto sopra la traversa.

Al 32′ altra occasione per i Grifoni, ma il tiro di Dragomir viene respinto da Bentivoglio, che si fa così perdonare l’errore dal dischetto.

Ma sul finale del primo tempo al 31′ gli ospiti vanno in vantaggio con un tiro di Marcandella sul quale Fulignati, ingannato da una deviazione, non può nulla.

Nella ripresa Caserta manda in campo Sounas per Dragomir e Falzerano per Kouan. Poco dopo entrano anche Minesso e Vanbaleghem. Una rivoluzione che però non sembra dare i suoi frutti.

La Virtus Verona non rischia praticamente nulla e al 31′ raddoppia con Delcarro abile di piede ad anticipare tutti la palla calciata dal corner.

Sembra la fine e invece nei minuti finali il Grifo trova le energie per la rimonta.

La rete della speranza la sigla Murano al 37′, con un tiro che si infila all’incrocio dei pali.

Passano due minuti e arriva il pari di Melchiorri, che si gira e mette in rete il pallone arpionato sul servizio di Vanbaleghem.

Il Grifo si getta all’assalto alla ricerca della clamorosa vittoria. Monaco calcia fuori da buona posizione. Sul ribaltamento di fronte è Rosi a chiudere alla disperata.

Finisce 2-2. Non risultato sperato alla vigilia, ma giusto per quanto visto in campo.

Tabellino e pagelle

Perugia – Virtus Verona 2-2

39′ pt Marcandella (VV), 31′ st Delcarro (VV), 37′ st Murano, 40′ st Melchiorri

Perugia: Fulignati 7, Rosi 7, Angella 6, Monaco 6, Elia 6 (23′ st Minesso 6), Burrai 5 (23′ st Vanbaleghem 6.5), Melchiorri 7, Dragomir 5.5 (5′ st Sounas 6), Murano 6.5, Crialese 6 (36′ st Lunghi 6), Kouan 5.5 (5′ st Falzerano 6). Caserta 6.5. A disp.: Bocci, Baiocco, Favalli, Sgarbi, Konate, Moscati, Cancellotti.

Virtus Verona: Sibi 6, Visentin 6, Daffara 6, Bentivoglio 6, Pittarello 6.5, Amadio 6, Cazzola 6.5, Lonardi 6, Carlevaris 5.5 (15′ st Arma 6), Marcandella 6.5 (15′ st Delcarro 6.5), Pellacani 6. All. Fresco 6.5. A disp.: Chiesa, Mazzolo, Pessot, De Rigo, Danieli, Manconi, Bridi, Mazzei, Zarpellon.

Arbitro Tommaso Zamagni.