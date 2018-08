Grifo, gli ultimi colpi di mercato

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Altra giornata scoppiettante per il Perugia sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita. Dalla Roma arrivano Alessandro Bordin, centrocampista classe 1998, che lo scorso anno aveva disputato il campionato di Serie B con la Ternana. E sempre tra le fila dei giovani giallorossi Goretti ha pescato l’attaccante Alessandro Barbarossa, uno dei più promettenti giocatori del settore giovanile della Roma. Barbarossa, nell’ultima stagione, ha segnato 9 reti con l’under 17. Il giovane calciatore, che arriva a Perugia in prestito, sarà inizialmente inserito nella rosa della squadra Primavera allenata da Giovanni Pagliari.

Altro colpo in difesa dopo quello di Arlind Ajeti. Dal Genova arriva a Perugia, in prestito con diritto di opzione, Jawad El Yamiq (nella foto), difensore della nazionale marocchina, con cui ha vinto quest’anno il Campionato delle nazioni africane.

Intanto, si appendono i dettagli dell’operazione che ha portato in Umbria a titolo definitivo il portiere brasiliano Gabriel Vasconcelos Ferreira, 25enne, con alle spalle già una promozione dalla Ba alla Serie A difendendo la porta dell’Empoli.

Sul fronte cessioni, Cristian Bonaiuto passa in prestito al Benevento dell’ex allenatore biancorosso Cristian Bucchi. Risoluzione consensuale anticipata del contratto con Nicola Belmonte. L’accordo è stato raggiunto nel pomeriggio e ufficializzato dal’Ac. Perugia sul proprio sito, con un comunicato nel quale si ringrazia il giocatore per il contributo dato in questi anni e soprattutto “per la sua disponibilità e professionalità”.

Colpi, quelli del Grifo, che si aggiungono ai ritorni di Han e Verre ed all’arrivo di Gabriel e Ajeti, oltre agli altri acquisti dell’ennesima rivoluzione operata da Goretti.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa