Grifo, cuore e rimpianti: Tremolada risponde a Di Carmine (1-1) | Pagelle

Al Braglia il Perugia passa in vantaggio e sfiora il raddoppio, ma viene riacciuffato prima della pausa | Nel finale resiste alla pressione dei Canarini

Il Perugia torna con un punto dal Braglia di Modena. Un punto trovato soffrendo nel finale, ma che lascia l’amaro in bocca per l’occasione sciupata. Gli uomini di Castori, avanti con Di Carmine, hanno infatti avuto nel primo tempo diverse occasioni per far male ancora, ma sono stati beffati nel finale da Tremolada, che ha approfittato dalla giocata di Diaw.

Nella ripresa, complici anche gli infortuni di Di Carmine e Curado, il Perugia ha sofferto il ritorno dei padroni di casa, riuscendo a strappare un punto che muove la classifica, ma che certo non segna la svolta in questo campionato.