Grifo blindato e calciomercato con linea verde, ma a centrocampo...

Allenamenti a porte chiuse in vista della trasferta di Parma | Castagnini punta su 3-4 elementi della Primavera, in attesa di risolvere i "casi" Kouan e Iannoni

Dopo la beffa contro il Palermo, Grifo blindato per preparare la trasferta di Parma. I ragazzi di Castori, anche a causa del maltempo, si alleneranno ad Ellera. A porte chiuse, così come concordato dall’allenatore Castori e dal ds Castagnini.

Quest’ultimo, lunedì sera ospite di Umbria Tv nella trasmissione Fuori Campo, ha gelato le aspettative dei tifosi sul calciomercato riparazione. Una finestra, quella di gennaio, in cui non si puà stravolgere la squadra, ma “cogliere opportunità” che dovessero presentarsi. Magari per prendere “un ragazzo giovane” che possa aiutare il centrocampo del Grifo, dove la coperta è corta, come si è visto anche nel secondo tempo della partita contro il Palermo. Quando il mancato innesto di Kouan è stato interpretato da molti come il segnale di una possibile partenza. Per il centrocampista ivoriano non sono arrivate offerte concrete, ha ribadito Castagnini. Dicendo invece chiaramente di aver comunicato a Melchiorri e Beghetto che sono sul mercato.