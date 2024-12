Grande successo per il Galà di Boxe Natalizio della Foligno Boxe - Tuttoggi.info

Una grande serata di sport: questo è stata la prima edizione del Galà di Boxe Natalizio interamente organizzato dalla Foligno Boxe in collaborazione con l’Asd Perugia Fight. Ben dodici i match che si sono disputati al Palasport di Trevi, comprendendo le categorie School Boy, Junior, Youth ed Élite nelle varie fasce di peso. Entusiasta il pubblico che ha riempito tanto gli spalti che il parterre, superando ogni più rosea aspettativa. Meritatissimi anche i complimenti per l’organizzazione curata dai tecnici Eleonora Negroni e Alessandro Rosignoli, sostenuti anche dal Maestro Alessio Gaggioli della Perugia Fight. Felice anche il Presidente della FolignoBoxe, Elia Gnozza che ha visto premiata la fiducia per il lavoro dei suoi due tecnici.

Alto il livello tecnico di tutti i match, che ha confermato la notevole crescita del pugilato in Umbria, grazie anche al lavoro svolto in questi anni dal Presidente della Delegazione Umbra, Simone Duchi, alla quale, nel corso della una targa di riconoscimento e ringraziamento. Presente anche l’Assessore allo Sport di Trevi Mirko Menicacci e, rappresentata da circa venti ragazzi l’Asd Sportinsieme Foligno, alla quale è stato devoluto in giornata il 30% del ricavato dell’evento.

Chiudono con quattro vittorie (su sei) i pugili della FolignoBoxe: cosa che fa ben sperare per il futuro. Un tecnico Leonardo Cucci Junior 63,5 kg chiude di misura con un avversario al suo pari; un grande Gabriele Ciani Élite 85 kg, al suo esordio con la maglia di casa, si impone con fermezza sull’avversario; Carmine Marsocci Élite 75 kg, al suo secondo match, tira fuori tutto ciò che ha e mostra una crescita tecnica incredibile, portando a casa anche lui una netta vittoria; Gioele Loreti Youth 67,5 kg anche per lui una vittoria pulita, confermando di essere una giovane leva promettente; meno fortunato Fabio Chimera Élite 65 kg, sconfitto ai punti in un match di livellosul filo del rasoio; chiudiamo con Tobia Loreti Élite 71 kg, sconfitto in un match con un avversario abile e scaltro anche lui esce che accorcia quando può la misura penalizzando il nostro pugile che non sempre riesce a sfruttare le sue leve ma che si batte mostrando a tutti un carattere e una grinta che lo ha fatto uscire tra gli applausi.

Tantissimi ragazzi della FolignoBoxe presenti che si distinguevano dal vestiario “FolignoBoxe”, tutti e per tutti uniti a sostegno dei loro compagni ma anche della riuscita dell’evento essendo organizzato in casa.

Il Tecnico Eleonora Negroni, che parla sempre di una Famiglia quando parla della FolignoBoxe, ci tiene a ringraziare in primis i pugili che son saliti tra le 16 corde mostrando davvero a tutti un cuore enorme e una crescita esponenziale, poi tutti gli altri che è davvero come se ci fossero saliti tutti assieme su quel ring. Ringrazia Alessandro Rosignoli pedina fondamentale nella preparazione di ogni ragazzo. Il Presidente Elia Gnozza per non aver battuto ciglio quando abbiamo mostrato la volontà di voler creare il Galà nonostante fossimo una società pugilistica giovanissima (solo 3anni). Ringrazia forte il Maestro Gaggioli per l’aiuto nello strutturare il tutto dall’alto della sua esperienza. Il Presidente Simone Duchi che sta portando avanti egregiamente il proprio impegno nel nostro mondo.Infine il pubblico…bellissimo. “Non mi sarei mai aspettata tanto!”