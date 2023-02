Grande Fratello Vip, anticipazioni | Daniele e Martina, è di nuovo amore? - Tuttoggi

Anticipazioni Grande Fratello Vip, Martina Nasoni sconvolge gli equilibri e risboccia l'amore con Daniele. Che farà Oriana?

L’ingresso in casa del Grande Fratello degli ex ha contribuito a scombinare i fragili equilibri esistenti tra i ‘vipponi’, soprattutto quello tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. L’entrata in casa della modella di Terni, Martina Nasoni, ex fiamma di Daniele sembra infatti aver risvegliato il vecchio amore. Lo stesso Daniele, nel corso della scorsa puntata, trovandosi Martina davanti in ‘cortiletto’ ha confessato ad Alfonso Signorini che se Martina fosse arrivata in un momento diverso della sua vita, le cose sarebbero andate in modo diverso.

Grande Fratello: Martina e Daniele, è di nuovo amore? Oriana furiosa

Oriana Marzoli, che con Daniele ha intrecciato un complicato flirt fatto di distacchi e avvicinamenti, non ha preso bene l’ingresso in casa di Martina che sarà più di una ‘rivale’ per lei, visto che Daniele ha già detto che quello che c’è stato con la modella Ternana non è minimamente paragonabile ‘all’amicizia’ con Oriana, della quale non accetta comportamenti troppo disinvolti all’interno della casa con altri uomini. Martina non ha prestato molte attenzioni ai malumori di Oriana e ha cercato da subito di recuperare il rapporto con Daniele, anche lui molto concentrato sulla new entry più che su Oriana, scatenata nei confessionali contro Daniele e Martina. Nella puntata di domani, 9 febbraio, Alfonso Signorini metterà sicuramente il dito nella piaga e cercherà di far venir allo scoperto il ‘ritrovato’ amore.