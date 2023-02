GFVIP, la ternana Martina Nasoni di nuovo nella casa - Tuttoggi

QUI IL VIDEO DELL’INCONTRO TRA MARTINA E DANIELE E LO SCONTRO CON ORIANA

Daniele ancora innamorato di Martina?

“Mi trema una gamba – dice un Daniele visibilmente emozionato per aver di fronte una delle donne più importanti della sua vita – Quando è arrivata Martina io non ero pronto per avere qualcosa. In quegli anni lì ero appena uscito da un momento difficile: ho avuto sempre del rammarico per quello che è stato con Martina, perché avrei voluto essere una persona migliore per lei, ma facevo fatica ad esserlo anche per me stesso. Ho un sacco di cose da dirle”.

Il triangolo Daniele-Martina e Oriana promette scintille

Le parole di Daniele lasciano presupporre che si vedranno scintille nelle prossime puntate del GFVIP: “Quello che c’è stato tra me e Martina non è assolutamente paragonabile a quello che c’è oggi tra me e Oriana – ha sottolineato Daniele, mentre Oriana ascoltava già infastidita – Con Martina è stato molto più forte e mi trovavo molto bene. In Oriana ci sono tante cose che non mi piacciono, mentre con Martina i problemi erano i miei: lei non ha sbagliato nulla. Potrebbe essere che la nostra storia, se l’avessi incontrata in casa, sarebbe andata in modo diverso”. E ora che Martina Nasoni entrerà come concorrente ufficiale vedremo cosa accadrà. Intanto il commento in diretta di Oriana è tutto un programma: “La solita merda”.