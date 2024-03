Grande affluenza per l'evento "Partecipiamo Foligno!" - Tuttoggi.info

La prossima iniziativa sarà Lunedì 11 Marzo, ore 21, presso lo Spazio Astra, con focus sul mondo della Cultura.

Grande partecipazione per l’evento di lancio della campagna elettorale di Foligno 2030.L’incontro, organizzato nella sala Aristotele dell’Hotel le Mura a Foligno, è stato molto partecipato, con una sala gremita e che ha avvolto la cartina della città.. Con i metodi partecipativi che caratterizzano il laboratorio civico, oltre 20 interventi si sono succeduti spaziando da temi ad esempi concreti di problemi legati ai vari quartieri e frazioni della città. La cartina, al centro della sala, si è popolata dei segnaposto che indicavano l’area o il luogo più collegato al tema di interesse, per caratterizzare un evento dinamico e in continua evoluzione. Ogni singolo intervento è stato verbalizzato, per diventare punto di partenza delle prossime iniziative e degli incontri nei singoli quartieri, per costruire per e con i cittadini il futuro della città. Ha chiuso i lavori l’intervento del Candidato Sindaco Mauro Masciotti , che ha richiamato alla partecipazione di tutta la città, anche di chi, sentendosi messo da parte, in questi anni ha deciso di non dire la sua rinunciando anche al diritto di voto. Il futuro della città si costruirà insieme, serve l’apporto di tuttie per far tornare a risplendere Foligno. Nei prossimi giorni sarà possibile visualizzare e scaricare un riassunto di tutti gli interventi tramite sito del laboratorio e canali social, ma Foligno 2030 non si ferma qui.

Una città senza visioni culturali

RianimiAmo Foligno