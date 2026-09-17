GMP: 50 anni di coraggio, di lavoro e di impresa che hanno segnato l'evoluzione del settore delle costruzioni - Tuttoggi.info

Una storia, lunga 50 anni, che ha accompagnato lo sviluppo del territorio marscianese e umbro e l’evoluzione di un settore, quello delle costruzioni, fondamentale per l’economia e la modernizzazione del territorio.

La nascita della GMP

Un settore nel quale la GMP Spa di Marsciano – fondata nel 1976 da Alfio Morelli, Marino Giglioni e Mario Pierini, quest’ultimo uscito dalla società nel 1988 – è presente su tutta la filiera, dall’estrazione alla lavorazione e vendita di inerti, alla produzione di calcestruzzi e asfalti, fino alla realizzazione di opere edili e stradali. E il trattamento dei rifiuti edili che completa la filiera, seguendo e in alcuni casi anticipando le esigenze e le sensibilità della cosiddetta economia circolare.

Da sinistra, Albano Morelli, Alfio Morelli e Alvaro Giglioni

Ma quella celebrata a Marsciano, nella sede centrale della GMP Spa, è stata soprattutto una festa delle persone che ogni giorno, con vari incarichi e mansioni, lavorano in azienda. Perché il fattore umano è stato sin dagli inizi – ed è rimasto in questi 50 anni – la vera forza della GMP, secondo i valori dei suoi fondatori, Alfio e Marino, quest’ultimo scomparso proprio nell’anno di un traguardo così importante.

La festa con soci, dipendenti e collaboratori

Una festa durata un’intera giornata. Iniziata la mattina, dedicata ai dipendenti, che si sono ritrovati con i soci, che hanno voluto premiare l’impegno e il senso di appartenenza di chi lavora in GMP con un dono particolare: un gioiello esclusivo, pensato e realizzato con il contributo di un orafo marscianese, che si arricchisce di elementi scandendo gli anni di lavoro in azienda, fino all’età pensionabile festeggiata con un diamante. Una condivisione gioiosa e allo stesso tempo commovente, arricchita dalla presenza dell’arcivescovo Ivan Maffeis e del parroco don Marco Pezzanera.

I messaggi delle istituzioni

Una festa proseguita nel pomeriggio insieme agli stakeholder e ai rappresentanti istituzionali – oltre al sindaco di Marsciano Michele Moretti, sono intervenuti la governatrice umbra Stefania Proietti (nella foto), la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi, l’assessore regionale Thomas De Luca, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, con in platea parlamentari, consiglieri regionali ed altre autorità – la cui presenza ha offerto anche spunti di riflessione sull’evoluzione del mondo del lavoro e del settore delle costruzioni, di cui spesso non viene percepita l’importanza per la collettività; sul corretto rapporto tra Istituzioni e imprenditoria, nell’interesse della comunità locale; sui modelli di sviluppo sostenibile.

Il libro di Lorenzo Francisci e il talk

Una storia, quella della GMP di Marsciano, che come raccontato nel libro “Quando il coraggio diventa impresa” – scritto dallo storico e ricercatore Lorenzo Francisci dopo un rigoroso lavoro di archivio arricchito anche emotivamente dalle testimonianze di soci e dipendenti – che da un lato è emblematica nel mostrare l’evoluzione del settore edile in Umbria e in Italia, ma che dall’altro evidenzia le peculiarità di quest’azienda, con le due famiglie proprietarie che continuano a lavorare insieme attraverso tre generazioni.

Aspetti di cui hanno parlato l’autore del libro e i rappresentanti della proprietà – Alvaro Giglioni, Albano Morelli, Giada e Giacomo Giglioni, Francesco Antonini e Matilde Morelli – in un talk in cui, tra aneddoti e riflessioni su come è cambiato il modo di lavorare in mezzo secolo, è emerso il mix di competenza, coraggio, intraprendenza, rispetto per la persona e per l’ambiente, che ha consentito alla GMP di crescere in questi 50 anni, rispondendo in modo lungimirante e dinamico alle criticità e alle nuove domande del settore e del mercato.