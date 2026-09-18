RNA, scoperta una modifica chimica che ne aumenta l’efficienza - Tuttoggi.info

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RNA, scoperta una modifica chimica che ne aumenta l’efficienza

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RNA, scoperta una modifica chimica che ne aumenta l’efficienza

Ven, 18/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – Due piccole modifiche chimiche rendono un ribozima, una particolare molecola di RNA capace di accelerare reazioni chimiche, fino a quindici volte più efficiente. È quanto dimostra uno studio pubblicato su Nature Communications, frutto della collaborazione tra l’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio nazionale delle ricerche e partner internazionali. La scoperta potrà aiutare a progettare ribozimi artificiali più performanti, da utilizzare ad esempio in ambito biotecnologico, oltre a comprendere meglio il comportamento di questo tipo di molecola di RNA nelle prime fasi dell’evoluzione della vita. Illustra il lavoro di ricerca Alessandra Magistrato, che ha coordinato il team di ricerca dell’Istituto Officina dei Materiali del CNR. Inserire sottopancia: Alessandra Magistrato, Dirigente di ricerca dell’Istituto Officina dei Materiali del CNR.
sat/gtr/col

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