Gli infioratori di Spello entrano in classe: gli alunni contribuiranno ai tappeti del Corpus Domini - Tuttoggi

In attesa delle infiorate del Corpus Domini gli alunni vengono avvicinati all’arte dell’infiorare con l’aiuto degli insegnanti e dell’Associazione degli Infioratori

È legato ai fiori uno dei progetti didattici sviluppati da due classi del secondo anno della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris di Spello. E parlando di fiori era inevitabile che gli insegnanti si affidassero all’esperienza e alla passione degli infioratori di Spello.

Coltivare la tradizione delle infiorate e tramandarla alle nuove generazioni è da sempre uno degli obiettivi principali dell’Associazione Le Infiorate di Spello, che ha accettato con entusiasmo l’invito ad entrare in classe per raccontare ai bambini il valore delle infiorate, insegnando loro le prime tecniche per realizzare i quadri e i tappeti floreali che hanno portato il nome della città di Spello in tutto il mondo.