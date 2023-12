Gli auguri di Natale degli agricoltori, "acceso" un albero realizzato con 38 trattori - Tuttoggi.info

In un terreno di Molino Vitelli (Umbertide) i mezzi agricoli dei Coltivatori della Valle del Niccone hanno dato vita all'"Agrialbero"

Si è acceso anche quest’anno – per la terza volta – l’“Agrialbero“, l’abete natalizio fatto con i trattori dei Coltivatori della Valle del Niccone.

Ben 38 mezzi agricoli, in un terreno di Molino Vitelli (Umbertide), hanno prima dato vita alla sagoma dell’albero di Natale poi, una volta disposti, al calar del buio, hanno accesso i loro potenti fari – come palline colorate – illuminando la collina. Le immagini dall’alto sono state fatte con il drone da Stefano “Pux” Pucci .

In cima è stata ovviamente sistemata una stella cometa mentre alla base sono stati posizionati i mezzi più grandi per fare il “vaso” e il “tronco”. Per gli organizzatori-agricoltori si tratta anche di un record, poiché in questa edizione è stato coinvolto il maggior numero di trattori di sempre. Meraviglia ed emozione, come sempre, è stata espressa dagli oltre 200 presenti all’evento.

L’Umbria si conferma dunque terra degli Alberi di Natale da primato, da quello più grande del mondo di Gubbio, a quello da record sulle acque del Trasimeno fino all’abete di ceramica di Deruta. Per non parlare della gigantesca natività di Casacastalda. Chissà se un giorno anche quuesto degli agricoltori del Niccone non diventerà ancora più gigantesco…