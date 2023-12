Giunta Sisti, conferenza stampa di fine anno | Gruppo di Famiglia in un interno, con polpa e fagiano - Tuttoggi.info

Un anno di lavoro in dettaglio diviso per dipartimenti -una 50ina di pagine - e 36 slide riassuntive degli Assessori

Gruppo di famiglia in un interno! Parafrasando il celebre film del 1974 di Luchino Visconti, il 27 dicembre, la Giunta del Sindaco Andrea Sisti (assente giustificato l’assessore Chiodetti influenzato), si è riunita con i giornalisti locali per raccontare tutto l’accaduto, tra fatto e “stiamo facendo”, relativo al 2023.

Presenti (da sinistra nelle foto) la Dirigente Roberta Farinelli -per l’Assessore Danilo Chiodetti-, Agnese Protasi, Letizia Pesci, Stefano Lisci, Manuela Albertella, Luigina Renzi, Giovanni Maria Angelini Paroli.

Polpa succosa e Fagiani… A’ la Carte

Mancavano ovviamente Burt Lancaster e Silvana Mangano, ma la polpa succosa, il “fagiano” (come lo definiva il mai dimenticato Leopoldo Corinti), quello è stato messo in tavola. Due mega PDF ripieni di sapore dove addentare il boccone preferito!

Ora il qui presente assente non ci pensa nemmeno lontanamente ad affliggere il lettore con slide (ben 36 quelle riassuntive degli assessori) più tutto il lavoro in dettaglio diviso per dipartimenti -una 50ina di pagine di cui almeno 30 relative al Dipartimento 8, Transizione ecologica ed energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Pesaggio e valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico del Comune. Prosit!

Oltre a rischiare l’abbuffata post-natalizia, che graverebbe su quella alimentare già in fase di digestione, il rischio maggiore e che non ci si capisca una cippalippa del tutto. Che poi è più o meno la sensazione di chi è uscito dall’Interno viscontiano dopo la riunione di Famiglia.

Se fosse tutto misurabile nei canoni del tempo diviso in 24 ore al giorno, ne occorrerebbero almeno 48 per mettere a cuocere tutta la ciccia presente nei PDF.

La concretezza dei colleghi

Tant’è che alcuni tra i colleghi presenti, (La Nazione, Il Messaggero) mentre il giornalista di campagna cercava- vista l’età- di riprendersi dallo “sturbo”, hanno pensato bene di concentrarsi su domande e argomenti molto circoscritti e concreti. Vicenda Posterna (a gennaio nuova interlocuzione con perizia del Comune alla mano per convincere proprietari e Procura di Firenze a dargli una chiusa), apertura della passerella al Parcheggio della Ponzianina (più o meno il nostro Ponte sullo Stretto, per costi, polemiche e anni di traccheggiamenti), Dante Alighieri (demolizione e ricostruzione con riduzione di metratura riconfermata) e infine il Prg incasinato che verrà tagliandato con una variante “chirurgica” e poi, dritti dritti verso un nuovo elaborato. In tutta questa concretezza apprendiamo che le scuole oggetto di restyling, spostamento e consolidamento non le rivedremo attive, tali quali sono state, prima del 2030. Noi non ci saremo, probabilmente, ma nel frattempo becchiamoci i moduli che il primo cittadino sembra avere intenzione di acquistare con mutuo.

Il che non vuol dire che non forniremo ai nostri affezionati lettori gli strumenti necessari per leggere i dettagli. Includiamo il tutto in link che potrete trovare in fondo all’articolo, per la vostra gioia e sperando siano utili per capire. Cosa, ce lo raccontiamo magari a Natale prossimo.

Lo conferma anche lo stesso sindaco Sisti in apertura di riunione spiegando che, “Il 2024 sarà l’anno degli aggiustamenti…”. Ora è più chiaro perchè una leggenda comunale vuole che il soprannome del primo cittadino sia Bob Aggiustatutto.

Assessori cronometrati

La Famiglia, soprattutto in un interno, va tenuta a bada si sa. E gli Assessori scalpitano per dire quello che devono dire. Al punto che anche gli stessi trovano qualche difficoltà a sintetizzare a dovere il mappazzone del “stiamo fando e facettimo”.

Non pubblicheremo una graduatoria di chi è stato il più veloce ma è stato divertente osservare i vari tentativi di avvertire i protagonisti allorquando si allargavano troppo. Sguardacci, ticchettii di penna sul tavolo, cenno dell’orologio, fino a che l’Assessore Paroli l’unico dotato di tablet, non ha piazzato il device sulla scrivania imperiale con un cronometro gigante a prova di “begalino” rivolto verso i colleghi.

Sappiamo bene che ora riceveremo una quantità di critiche grandi come la buca di Poreta, sul fatto che non diciamo un accidente di quello che hanno raccontato i membri di Giunta. Ma come accennato sopra, ce lo impedisce l’età e la religione. Ovviamente il lettore interessato avrà a disposizione degli stupendi link ai PDF XXL.

Di tutto un po…ma prossimamente

Aprendo il vaso di pandora, si accenna alle prossime mosse su Piazza della Vittoria, con lavori al Ponte Sanguinario e i famigerati bagni abbandonati che a nostra memoria sono in procinto di essere recuperati da almeno 30anni. Che dio ce la mandi buona stavolta.

Per chi dovesse sposarsi, sappiate che sono stati aperti due nuovi Uffici dello Stato Civile per facilitare la faccenda: uno a Villa Pianciani (Terraia) e uno a Palazzo del Papa (Strettura). Casa e bottega insomma, come a Las Vegas. Poi dice che uno…!!

A seguire, almeno 7 Start-Up (aziende appena nate), che scelgono Spoleto come sede per i loro primi vagiti. Potrebbe poi riaprire anche il Ponte delle Torri nei primi mesi del 2024. Ed ancora Palazzetto Ancaiani che potrebbe vedere finalmente partire i lavori, come la Basilica di San Salvatore e l’ex-chiesa/teatro del Chiostro di San Nicolò. E poi Palazzo Mauri e la Biblioteca che hanno fatto un egregio lavoro (lo confermiamo), ma che ora ci si appresta –Farinelli dixit– a sottoporre ad una revisione organica da parte di una superconsulente esperta in scaffali e librerie (ma se hanno fatto bene che problemi avete?). E infine campetti e impianti sportivi e scuole da sistemare come se piovesse.

Tutto da domani in poi. E quindi non resta che attendere la prossima conferenza stampa di dicembre 2024, dove forse si parlerà delle stesse cose ma per dicembre 2025. Ma prima o poi “quella passerà da qui…” diceva Totò della Malafemmina in Piazza San Babila a Milano.

Un Año de Amor

Insomma è stato un anno esaltante, fatto di molto lavoro, tanta carta, tanto inchiostro! E nemmeno una parola, ad esempio, su Festival dei Due Mondi (e ce ne sarebbe a iosa…) e sul futuro del Lirico Sperimentale (dove stiamo assistendo ad una discutibile operazione di autocandidatura a Presidente dell’Ente di un ex- dirigente in pensione). Due asset mica da ridere…

Un anno di amore, soprattutto!