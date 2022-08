Giuliano Giubilei si dimette, Marko Hromis in Consiglio comunale - Tuttoggi

I ringraziamenti del Pd a Giuliano Giubilei

“Grazie a Giuliano Giubilei – spiega il segretario regionale Pd, Tommaso Bori – per aver messo a disposizione la sua figura per la comunità riformista e progressista. Con la certezza che non si esimerà dal dare il proprio contributo anche alle sfide del futuro prossimo, porgo a Giubilei i migliori auguri di buon lavoro, continuando a considerarlo parte di una comunità democratica e cittadina, che ha caratterizzato il suo impegno. Sono contento di poter augurare un buon lavoro a Marko Hromis, che subentra in consiglio comunale e raccoglie il suo testimone, un nuovo membro della squadra che inizia il suo percorso e sarà fondamentale nelle partite del future”.

“Ho apprezzato la serietà, la competenza e la professionalità – spiega il segretario comunale di Perugia, Sauro Cristofani – con cui Giubilei ha caratterizzato il proprio lavoro in consiglio comunale. Lo saluto con affetto, ringraziandolo per il contributo per la nostra comunità. Sono anche contento che a prendere il posto di Giubilei sia un giovane come Marko Hromis, attivo nel partito e impegnato per la città, che saprà dare una spinta ulteriore alla forza della nostra opposizione, dentro e fuori da Palazzo dei Priori”.

Marko Hromis: “Onorato di fare parte del Consiglio comunale”

“Sono onorato di entrare a far parte del Consiglio Comunale di Perugia – spiega il neo consigliere comunale del Pd, Marko Hromis – e motivato a dare un contributo al buon funzionamento delle istituzioni cittadine che hanno la grande responsabilità di incidere sul quotidiano di ogni abitante di Perugia. In particolar modo in questo momento di difficoltà e crisi, sociale ed economica. Lo farò dai banchi del Partito Democratico nella cui lista, alle elezioni amministrative del 2019, sono stato candidato e votato da concittadini, ai quali rinnovo oggi gratitudine e vicinanza. Sento forte il senso di responsabilità nei loro confronti, nei confronti di tutti i perugini e della nostra amata città. Che vorrò vivere con sorriso e con spirito costruttivo e propositivo”.

Il grazie di Romizi a Giubilei

Appresa la decisione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, il sindaco Andrea Romizi ha voluto rivolgere a Giuliano Giubilei un messaggio di saluto e di ringraziamento per l’attività svolta nella presente consiliatura. “Il consigliere Giubilei, con le sue competenze e la sua sensibilità – è il commento del primo cittadino – è riuscito spesso a farsi parte attiva nel dibattito cittadino cercando sempre, pur nelle diversità dei ruoli, un confronto sincero e proficuo a vantaggio della città e di questa comunità”.

Al nuovo consigliere, Marko Hromis, il sindaco invia un saluto di benvenuto con i migliori auguri di buon lavoro in seno alla più importante assise cittadina.