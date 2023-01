Gira in auto con una tronchese, ma dovrebbe stare a casa: arrestato e denunciato - Tuttoggi

Nei guai un 41enne che nel tentativo di scappare è finito in un vicolo cieco, ora per lui scatta l'obbligo di firma

Gira in auto con una tronchese ed è anche inottemperante agli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria: per questo venerdì pomeriggio un 41enne è stato arrestato – e anche denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso – dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca.

Nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio 2023, mentre erano impegnati in un posto di controllo a Bastia Umbra gli agenti assisani e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche hanno notato un’auto sospetta che, alla vista della pattuglia, ha accelerato repentinamente per tentare eludere i controlli e far perdere le proprie tracce. L’uomo ha imboccato un vicolo cieco ed è stato fermato poco dopo in via Terminillo. Il conducente e il passeggero – entrambi cittadini italiani, rispettivamente di 41 e 38 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine – fin da subito, sono apparsi visibilmente agitati.