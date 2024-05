Quintana, lo spettacolo del nuovo abito del Croce Bianca

Il costumista Daniele Gelsi realizza il nuovo abito della Prima dama e anche i costumi delle dame di corte.

Il Croce Bianca arricchisce il suo archivio di abiti con nuove creazioni del costumista Daniele Gelsi. Un nuovo ambizioso progetto per il Rione del priore Andrea Ponti. Si tratta del nuovo abito della Prima dama e delle sue dame di corte, che sfileranno per la prima volta nel corso del prossimo corteo del 14 giugno.

L’ispirazione con Costanza Renata d’Asburgo

“Costanza Renata d’Asburgo, detta anche Costanza d’Austria, fu una arciduchessa d’ Austria e Regina consorte di Svezia, ritratta in un dipinto di primo seicento, è stata l’ispirazione per questo nuovo sontuoso costume – spiega Gelsi – Realizzato in un bellissimo broccato oro/ bronzo Rubelli, presenta in assoluto le tipiche caratteristiche della moda spagnola in voga nel periodo: ricchissima gonna conica nel davanti e montante a folte pieghe nella parte posteriore, su cui corrono profili d’oro rifiniti in raso di seta rossa, il busto a cono rovesciato assume le fattezze di una vera e propria corazza con il rigoroso taglio dell’epoca senza riprese al seno e fittamente steccato e imbottito in punta a simulare la cosi detta “pancia”.

La descrizione

“Contro maniche in broccato d’oro foderate di raso di seta rossa, manichette sempre in seta rossa intrecciate d’oro, la scollatura aperta con revers monta un collo a gorgiera aperta a cannucci rifinito in prezioso pizzo, aperto e appoggiato su un sostegno metallico (rabato) arricchito da perle scaramazze e pietre dure. Taglio semplice, essenziale ma di gran volume per lasciare spazio alla bellezza del broccato d’oro, su cui corrono una fitta serie di preziosi gioielli in perle e pietre come il grande collare appoggiato sul petto. Completa il tutto l’acconciatura sempre in perle e pietre. Le fanno di contorno quattro ancelle “alla turca” come era usanza all’epoca, i preziosi costumi sono realizzati in damasco e broccato, alternati da velluti sete e nappe di chiara ispirazione orientale“.

Senza dubbio notevole anche l’investimento del Rione per questo importante dono che viene fatto al popolo della Quintana.

Oggi intanto aprono le taverne della Quintana, che rimarranno aperte fino al 14 giugno, giorno del Corteo storico.