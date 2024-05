‘197 Daydreams’: Betsy Lahaussois Mostra a Todi - Umbria - Tuttoggi.info

Venerdì 31 maggio, ArtEX inaugurerà a Todi, in Umbria, la mostra "197 Daydreams". L'Associazione Culturale ArtEX presenta la mostra dell'artista Betsy Lahaussois

“197 daydreams”, che si aprirà a Todi venerdì 31 maggio alle ore 18.30 nello spazio espositivo Galleria ArtEX Workshop di TODI al Nido dell’Aquila.

Betsy Lahaussois è un’artista multidisciplare della “fibra”, attualmente concentrata sul piecing, sul quilting e sul collage di tessuti. La sua mostra riflette la giocosità e l’improvvisazione del suo stile astratto e organico.

Le opere di Betsy rimarranno esposte per tutto il mese di giugno, da venerdì a domenica (11.00-13.00 e 17.00-20.00) o su appuntamento al +39 340 175 0657 .

About ArtEX

ArtEX è un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Todi, in Umbria, una località arricchita da una variegata comunità artistica contemporanea. ArtEX è motivata dalla missione di utilizzare l’arte come mezzo di scambio culturale; di portare l’arte da tutto il mondo in Umbria, e in Italia più in generale, e di condividere l’arte umbra con il pubblico internazionale.

L’organizzazione progetta, cura e sostiene una serie di iniziative tra cui mostre, workshop e programmi di residenza di artisti durante tutto l’anno. Attraverso questi programmi, ArtEX cerca di alimentare una fiorente comunità artistica contemporanea che sostenga e incoraggi artisti emergenti e affermati, collaborando al contempo con le associazioni artistiche, le imprese e le comunità locali per arricchire la regione sia culturalmente che commercialmente.

Per ulteriori informazioni su ArtEX contattateci via e-mail: info@artex-italia.com o chiamare Juli Morsella al numero +39 340 175 0657

www.artex-italia.com

@artexglobal





Luogo: ArtEX Galleria “Workshop”, Nido dell’Aquila, TODI, PERUGIA, UMBRIA