Previsioni per il 30 maggio, stabile con nuvolosità alternata a schiarite - Tuttoggi.info

Umbria

Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite. Addensamenti più compatti in serata ma sempre con tempo per lo più asciutto.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più asciutto tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora piogge sparse, più intense sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni intensi specie tra Veneto e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino qualche addensamento tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con isolati piovaschi sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nubi in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite sui settori peninsulari, cieli in prevalenza sereni altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito tra Molise, Campania e Basilicata, soleggiato sui restanti settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al centro-sud, stabili o in aumento al nord e sulla Sardegna; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in rialzo al sud.

