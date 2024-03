Gira in auto con mezzo kg di droga, arrestato 23enne - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio del 13 marzo 2024, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 23 anni perché trovato in possesso di numerose dosi di droga di vario tipo, per un peso complessivo di oltre 450 grammi.

Durante il servizio di osservazione in Viale Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli di Assisi, i poliziotti hanno notato il 23enne interloquire con un’altra persona con atteggiamento sospetto. Dopo averlo avvicinato e avergli spiegato i motivi dalla loro presenza, gli operatori hanno sottoposto il giovane a perquisizione – estesa anche al veicolo e al domicilio – che ha dato positivo.

Infatti, nel corso del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di una pannellatura del veicolo, 5 involucri di cellophane termosaldati del peso complessivo di 454 grammi, contenenti sostanza stupefacente che, dai successivi rilievi tecnici del Posto di Fotosegnalamento del Commissariato, è risultata essere tipo “hashish e marijuana”.

Celati tra gli indumenti, inoltre, gli operatori hanno rinvenuto due smartphone e 580 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Nell’ambito della perquisizione domiciliare, invece, i poliziotti hanno rinvenuto due barattoli e un involucro contenenti altra sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 3 grammi.

Per questi motivi, gli agenti hanno accompagnato il giovane presso gli uffici del Commissariato per le attività di rito, al termine delle quali è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Su disposizione del Pubblico Ministero l’arrestato è stato poi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del procedimento per direttissima. La droga, invece, è stata sottoposta a sequestro.