Giovedì l’ultimo saluto a Mandarini, da mercoledì la camera ardente

L'omaggio all'ex presidente della Regione Umbria nella Casa funeraria Ifa passeri in via Donizetti a San Sisto

Da mercoledì 16 marzo, alle ore 8, nella Casa funeraria Ifa passeri in via Donizetti a San Sisto, sarà possibile dare un ultimo saluto a Francesco Mandarini. La commemorazione funebre del politico e giornalista, già presidente della Regione Umbria, sarà celebrata giovedì 17 marzo alle ore 15 nella Sala del commiato, sempre a San Sisto in via Donizetti.

“Persona di grande umanità, generosità e ricchezza di pensiero. Una vita improntata alla fedeltà verso quegli ideali politici che lo hanno indissolubilmente legato a Perugia e all’Umbria” sono le parole con cui la moglie Patrizia, il figlio Matteo e i nipoti Luca, Alessandra e Giulia hanno voluto salutare l’amatissimo Francesco.

Anche il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale tutta di Perugia hanno espresso vivo cordoglio per la scomparsa di Francesco Mandarini. Nato a Perugia nel 1942, Mandarini è stato un importante esponente politico del nostro territorio, nonché giornalista e dirigente d’azienda.

Personaggio di spicco della politica umbra, ha ricoperto l’incarico di Presidente della Regione dal 1987 al 1992 ed è stato membro, nelle file dell’allora Pci, del consiglio regionale ininterrottamente dal 1970 al 1992.

“Il sindaco e l’Amministrazione – si legge nella nota – si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di un uomo delle Istituzioni, profondamente legato alla sua terra ed alla città di Perugia”.