Giostra della Rivincita, ecco i binomi in gara - Tuttoggi.info

Svelati i binomi in gara per la Giostra della Quintana di domani. Ecco chi sono invece i vincitori del Gareggiare dei convivi

Tutto pronto per la Giostra della Quintana di domenica 17 settembre, che sarà anticipata come da tradizione dal corteo storico per le vie di Foligno di questa sera. Svelati i binomi per la Giostra della Rivincita.

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbero scendere in campo per sfidare il Dio Marte i seguenti binomi cavaliere – cavallo:

1° Morlupo: Alessandro Candelori su Franceschina;

2° Giotti: Riccardo Raponi su Daytona Man;

3° Contrastanga: Daniele Scarponi su Temesvar;

4° La Mora: Luca Morosini su You are My Boy;

5° Badia: Lorenzo Melosso su Texas Cactus;

6° Pugilli: Raul Spera su Iakin;

7° Ammanniti: Mattia Zannori su Dragonfly Star;

8° Spada: Tommaso Finestra su Romantic Walk;

9° Croce Bianca: Pierluigi Chicchini su Sopran Hadley;

10° Cassero: Paolo Palmieri su Born This Way.

Per quanto riguarda invece l’edizione 2023 del “Gareggiare dei Convivi“, è stata vinta, ex aequo, dai Rioni Cassero e Croce Bianca. Secondo classificato il Rione La Mora e terzo classificato il Rione Giotti.