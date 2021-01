Giorno della memoria, consegnate 13 medaglie d'onore a familiari di deportati FOTO - Tuttoggi

Sono tredici le Medaglie d’Onore consegnate nella giornata di mercoledì, in occasione della commemorazione del “Giorno della memoria”, a Perugia

Sono tredici le Medaglie d’Onore consegnate nella giornata di mercoledì – in occasione della commemorazione del “Giorno della memoria” – “ai familiari degli insigniti, cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra”. La cerimonia si è svolta nella sede della prefettura di Perugia, alla presenza del prefetto Armando Grandone e dei sindaci dei comuni di residenza.

La ricorrenza del “Giorno della Memoria” è stata istituita con la legge 20 luglio 2000, n. 211, in ricordo della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico, nonché dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Le Medaglie d’Onore sono state consegnate in tre momenti diversi, per osservare le misure precauzionali anti COVID-19 in memoria dei Signori:

MANNINO Enio Comune di Perugia

NICOLINI Fernando Comune di Perugia

PASCOLINI Girolamo Comune di Perugia

TINI Giovanni Comune di Perugia

CIOTTI Tullio Comune di Assisi

SCALONI Antonio Comune di Cannara

PITOCCHI Sante Comune di Città di Castello

ROSSI Pietro Comune di Città di Castello

PETRINI Primo Comune di Foligno

CALANDRINI Paolo Comune di Gubbio

SEPPOLONI Gelindo Comune di Magione

GASPARRI Angelo Comune di Nocera Umbra

MACHITELLA Alessandro Comune di Spoleto