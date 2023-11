Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, le iniziative della Polizia di Stato a Terni - Tuttoggi.info

A partire dalle ore 9:00 verrà allestito in Piazza della Repubblica un punto informativo per offrire alla cittadinanza un servizio di informazione sui temi del contrasto alla violenza di genere.

Il 25 novembre prossimo, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Polizia di Stato di Terni sarà in prima linea con varie iniziative.

Programma

A partire dalle ore 9:00 verrà allestito in Piazza della Repubblica un punto informativo, con materiale illustrativo e la presenza di personale qualificato, per offrire alla cittadinanza un servizio di informazione sui temi del contrasto alla violenza di genere.

Presso la Biblioteca Comunale, invece, nell’ambito di un evento organizzato dal Comune di Terni, il Questore Bruno Failla interverrà a una conferenza stampa, alla presenza delle autorità e delle rappresentanze delle associazioni antiviolenza, per illustrare le strategie messe in campo dalla Polizia di Stato al fine di prevenire e contrastare la violenza di genere.

Il Questore Bruno Failla ricorderà le vittime della violenza di genere in un momento di riflessione condiviso con: l’Avvocato Stefania Capponi, Presidente del Soroptimist International Club di Terni, Alessandra Pernazza, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Noità Aps, Laura Pelle, Responsabile del Sistema Integrato dei Servizi di contrasto alla violenza di genere -Centro Antiviolenza “Libere Tutte”, Viviana Altamura, Assessore alla Scuole, ai Servizi Educativi, Università Ricerca e Formazione, Diritto allo Studio, Welfare e Politiche Sociali del Comune di Terni, Marcella Contessa, Funzionario dell’Ufficio Welfare Comunitario, coordinamento ufficio di piano, sistema informativo e contrasto alla violenza di genere, Monia Liti, Coordinatore Sociale Area Occupabilità Direzione Welfare e Klea Kolnikaj Assistente Sociale della Direzione Welfare, l’Associazione Terni Donne, con la Presidente e referente Paola Gigante e le rappresentanti Raffaella Chiaranti e Morena Fiorani.

La giornata si chiuderà con l’illuminazione della facciata della Questura di Terni, in via Antiochia, che si tingerà di arancione.