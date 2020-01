Giornata della Memoria, a Todi il convegno "Antisemitismo tra storia e attualità" - Tuttoggi

Anche quest’anno il Comune di Todi ha deciso di dare ampia rilevanza alla Giornata della Memoria, in linea con le Direttive Ministeriali, organizzando un Convegno di grandissimo spessore. Per tale importante ricorrenza l’Amministrazione Comunale ha organizzato infatti un appuntamento, presso la Sala del Consiglio Comunale, per il giorno 30 Gennaio, alle ore 10.00, dal titolo “Antisemitismo tra storia e attualità”, con la partecipazione del Sindaco Antonino Ruggiano, dell’Assessore alla Cultura Claudio Ranchicchio e con gli interventi di Riccardo Pacifici e Maria Luciana Buseghin.

Riccardo Pacifici è componente dell’Executive Board Israeli Iewish Congress, già presidente della Comunità Ebraica di Roma e consigliere della Fondazione Museo della Shoah. Per il suo impegno civico, nel 2019, Pacifici è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che ha voluto dedicare al nonno Riccardo Reuven, rabbino capo di Genova nominato Cavaliere della Corona da Vittorio Emanuele III, vittima, insieme alla moglie Wanda, della tragedia dell’Olocausto.

L’antropologa Maria Luciana Buseghin è invece la presidente dell’Associazione Italia-Israele di Perugia, studiosa dell’ebraismo e delle conseguenze delle leggi razziste del 1938 in Umbria. Modera l’incontro Gianni Scipione Rossi, vicepresidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, direttore del Centro Italiano di Formazione in Giornalismo Radiotelevisivo, autore di monografie e saggi sull’antisemitismo italiano.

All’incontro parteciperanno gli studenti dei Licei, degli Istituti Tecnici e delle Scuole Medie che fanno capo ai plessi di Todi.