Giarrusso (M5s): “L’Umbria ha 700mila abitanti, la provincia di Catania 1 milione e 100mila”

L’Umbria conta quanto la provincia di Lecce, ma meno di quella di Catania, che conta un milione e 100mila abitanti. Dopo il paragone fatto a Perugia dal premier Giuseppe Conte per sganciare le sorti del Governo dal risultato del voto di domenica 27 ottobre, a ribadire il concetto è il parlamentare del Movimento 5 stelle, Dino Giarrusso, che negli studi di La7 ha ricordato che l’Umbria “ha 700mila abitanti” (in realtà sono quasi 900mila) e quindi meno della provincia di Catania “che ne ha un milione e 100mila”.

Ancora un paragone numerico territoriale, dopo quello di Conte che aveva suscitato tante proteste. Tant’è che lo stesso Conte, giovedì in visita all’azienda di Brunello Cucinelli, aveva ribadito il concetto, ma senza avventurarsi in paragoni territoriali e dicendo in premessa “con tutto il rispetto per la popolazione umbra”.

Ed anche il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, da Bastia Umbra ha detto ancora una volta che il voto in Umbria non sarà un test per il Governo nazionale. Tesi sostenuta anche dal giornalista e regista, ed oggi parlamentare del Movimento 5 stelle, Dino Giarrusso, che però torna a fare paragoni territoriali, questa volta pescando in Sicilia la terra da mettere sull’altro piatto della bilancia da quello in cui è la piccola Umbria.

