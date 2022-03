Giano, completati i lavori sulla strada tra Palombaro e Collemezzo | Foto

Ora in programma anche lavori tra Casa Maggi - Morcicchia e la zona Le Ripe - Molinetta a Montecchio. Il punto fatto dal sindaco Petruccioli e dall'assessore Barbarito

Sono stati inaugurati domenica mattina i lavori di messa in sicurezza, pavimentazione e regimazione delle acque su un tratto di circa 700 metri della strada comunale che collega le località di Palombaro e Collemezzo, a Giano dell’Umbria.

Al taglio del nastro c’erano il sindaco Manuel Petruccioli e gli assessori Jacopo Barbarito, Valeria Santi e Renzo Patacca.

Il primo cittadino ha sottolineato “l’attenzione dell’amministrazione comunale per tutto il territorio, anche per le località più piccole”, ricordando altri interventi “già in programma per la rete stradale comunale, come il tratto Casa Maggi – Morcicchia e la zona Le Ripe – Molinetta a Montecchio. Un’inaugurazione che non avviene sotto campagna elettorale, proprio a dimostrare il lavoro costante lungo tutto il nostro mandato, che consente di valorizzare anche l’accessibilità all’abazia di San Felice”, ha concluso il primo cittadino.

L’assessore ai lavori pubblici Barbarito ha ricordato l’importo di questo intervento “pari a 100 mila euro di lavori, eseguiti dalla ditta Gmp su progetto dello studio Idea Progetto”, che consente di “intervenire su una strada bianca che ha sempre creato problemi di percorribilità ai residenti ed elevati costi di manutenzione. Il nostro obiettivo è quello di proseguire su questa strada per migliorare e investire sulle tante situazioni ancora critiche, che pian piano stiamo risolvendo, come già accaduto in questi anni, anche grazie agli importanti fondi che siamo già riusciti ad intercettare sia a livello regionale, che nazionale che di Pnrr. E’ stata appaltato, inoltre, proprio questa settimana l’intervento da 260 mila euro sul tratto di strada precedente a questo, che prevede un nuovo asfalto, il consolidamento di un movimento franoso, il recupero dell’antica fonte e la sistemazione del piano viabile così da sistemare altri 500 metri di una strada che versa in condizioni di pericolo. Torneremo quindi presto in questa zona per l’avvio di un nuovo intervento di riqualificazione strutturale del territorio e della sua viabilità, così come altri ne inizieranno a stretto giro sulla viabilità di competenza provinciale, concordati con l’amministrazione comunale”, ha concluso il vice sindaco.