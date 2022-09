“Generazioni in gioco”, sport, spettacoli e altro per tutta la famiglia a Marsciano - Tuttoggi

L’evento, con un ricco programma di attività durante tutta la giornata, è promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni locali

“Generazioni in gioco” è una iniziativa in programma a Marsciano sabato 1 ottobre 2022 promossa dal Comune di Marsciano in collaborazione con tante realtà associative del territorio. Un evento che si sviluppa per tutta la giornata e mette insieme attività di carattere sportivo, ludico-ricreativo e culturale volte a favorire la partecipazione di giovani e meno giovani in quella che vuole essere una vera e propria festa della famiglia e l’occasione per favorire scambi intergenerazionali.

Teatro della manifestazione sarà il centro cittadino, che per l’occasione sarà chiuso al traffico in modo da permettere lo svolgimento in sicurezza delle attività previste e favorire spazi di socializzazione e aggregazione, per passeggiate a piedi o in bicicletta e per approfittare dell’offerta commerciale ed enogastronomica presente nel centro storico.