Geckofest Evoluzioni, dall'Umbria del terremoto in piazza a Spina di Marsciano storie di "Scosse" e di ripartenze

Energia positiva che si sprigiona dove non te lo aspetti. Stravolgimenti improvvisi che generano innovazione. Crisi profonde da cui nascono opportunità e rinnovamento. Oltre l’emergenza e la paura c’è spazio per un nuovo modo di raccontare, di conoscere e di condividere le trasformazioni in atto.

Parte da qui GeckoFest 2019, il 13 e 14 settembre a Spina, borgo castello nel Comune di Marsciano, in provincia di Perugia, che sta per essere restituito alla sua comunità a dieci anni dal sisma del 2009. Un evento in gemellaggio con Norcia, colpita dal terremoto del 2016.

GeckoFest è il luogo dove le esperienze legate al tema dei “Cambiamenti” si incontreranno sotto lo sguardo del gecko, animale dalle mille risorse e dalla straordinaria capacità di restare attaccato all’ambiente in cui vive. Storie di campioni che vincono sfidando se stessi, esempi e casi concreti di eccellenze in ambito ambientale, tecnologico e artistico; racconti di uomini e donne che hanno saputo trasformare l’energia distruttiva in futuro, in progresso, in visione.

Punto di partenza è la parola “Adaptation” che non significa semplicemente “adattarsi” ma nelle difficoltà cogliere opportunità per spingere l’orizzonte più lontano, oltre. Al centro di tutto la tenacia e l’ingegno dell’uomo che sa reagire alle fragilità fisiche e alle avversità naturali, riconverte territori e realtà industriali, crea città sempre più sostenibili e usa la tecnologia per aiutare il pianeta a rigenerarsi.

Diceva Charles Darwin: “Non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno quella più intelligente ma la specie che risponde meglio al cambiamento”.

Sul palco del GeckoFest si alterneranno momenti istituzionali, confronti, racconti, proiezioni, approfondimenti scientifici, musica. Interverranno tra gli altri gli attori “marscianesi doc” Marco Bocci e Caterina Fiocchetti accompagnata dal violoncellista Andrea Rellini, il segretario generale di PEFC Italia Antonio Brunori e i suoi alberi parlanti, Padre Enzo Fortunato con il suo “Francesco il ribelle”, l’ingegnere eclettico Franco Cotana, le danzatrici di InOltre Nicoletta Tinti & Silvia Bertoluzza, la voce del calcio Riccardo Cucchi, il graphic novelist Giorgio Carpinteri, Roberto Sbriccoli e il #BacktoCampi di Campi di Norcia, il ritmo irresistibile della Junior Band di Spina.

La rigenerazione dei borghi colpiti dal sisma e la comunicazione oltre l’emergenza saranno il tema del Workshop interdisciplinare realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e Regione Umbria mentre le storie di chi in tutto il mondo è alle prese con il cambiamento climatico saranno raccontate in “Adaptation”, la piattaforma multimediale presentata in piazza dal giornalista e divulgatore Marco Merola.

La sera una grande anteprima con la proiezione di “ANTROPOCENE. L’EPOCA UMANA” il pluripremiato film documentario diretto da Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky narrato in italiano da Alba Rohrwacher. Un viaggio epico in tutto il mondo, Italia compresa, per immortalare le prove più spettacolari dell’influenza umana sul pianeta. Distribuito da Fondanzione Stenser e Valmyn sarà nelle sale dal 19 settembre.

GeckoFest vuole condividere eccellenze, azioni, politiche nei diversi ambiti dell’adaptation in un patrimonio comune attraverso un evento annuale e un lavoro permanente di studio, mappatura e divulgazione delle migliori pratiche a livello mondiale. Un incubatore di eventi e performance realizzato in collaborazione con organizzazioni, istituzioni e imprese sensibili ai temi legati al Cambiamento, fortemente radicato nel territorio ma con lo sguardo sul Mondo.

GeckoFest è un evento ideato e organizzato da “Spin-A Enhancing People”, Associazione culturale senza fini di lucro nata a Spina, che attraverso il Festival vuole sostenere la conoscenza e la valorizzazione di un territorio dalla straordinaria ricchezza naturalistica e culturale.

GeckoFest è patrocinato da: Commissione Europea, Regione Umbria, Comune di Marsciano, Comune di Norcia, Confindustria Umbria, Università degli Studi di Perugia, PEFC. GeckoFest aderisce alla Filiera Solidale PEFC Vaia 2018, www.filierasolidalepefc.it

