Futsal Ternana, Francesco Emanuele Tonel è il nuovo presidente: il rinnovo delle cariche - Tuttoggi.info

“Questo cambio di presidenza nasce da una richiesta di Luca Palombi di succedere al suo posto a causa di impegni professionali".

La Futsal Ternana ha annunciato il nuovo presidente, Francesco Emanuele Tonel, ufficialmente eletto durante l’assemblea dei soci tenutasi mercoledì 4 ottobre.

Durante la riunione sono state prese decisioni cruciali per il futuro della Futsal Ternana, e il rinnovo delle cariche societarie è stata una parte essenziale di questa trasformazione. Francesco Emanuele Tonel assume ora il ruolo di Presidente, affiancato da Luca Palombi come Vice Presidente, Marco Santi come Direttore Generale, Michele Carpinelli come Direttore Sportivo, Lorenzo Filippetti, Federico Pellegrini e Rocco Barbanera come Consiglieri.

Tonel: “Sono certo che proseguiremo nel percorso di crescita della squadra e della società”

Entusiasta di questo nuovo incarico il presidente Francesco Emanuele Tonel. “Questo cambio di presidenza nasce da una richiesta di Luca Palombi di succedere al suo posto a causa di impegni professionali che non gli avrebbero permesso di seguire la società con lo stesso impegno profuso in questi cinque anni”, dichiara Tonel. “Conosco e stimo tutti da tempo e fin da quando è stata fondata la società Futsal Ternana la mia famiglia è stata tra gli sponsor di riferimento con la TIP POWER&GAS. Sono cosciente dell’importante eredità lasciata da Luca Palombi, e certo che, grazie all’aiuto di tutti i membri del direttivo che ringrazio per la fiducia, dei giocatori, dei collaboratori, degli sponsor e soprattutto dei tifosi, proseguiremo nel percorso di crescita della squadra e della società”.