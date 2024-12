Furto di barbecue e telecamere di sicurezza, uomo denunciato - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Narni hanno denunciato un 44enne cittadino straniero, gravato da numerosi precedenti e residente nel comprensorio amerino, per furto in abitazione e violazione di domicilio aggravata. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia formalizzata a fine ottobre da una persona residente all’estero, proprietaria di una seconda casa in una frazione periferica di Narni, che, grazie all’impianto di videosorveglianza esistente all’esterno dell’abitazione, si era accorta che uno sconosciuto, parzialmente travisato, si era introdotto, in sua assenza ed in più circostanze, nel perimetro della stessa, asportando alcuni oggetti dal giardino, tra cui un barbecue di grosse dimensioni e, da ultimo, le stesse telecamere.

Denuncia per detenzione abusiva di munizioni

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, i militari hanno individuato, proprio grazie ai frames consegnati dal denunciante, il presunto autore, nei confronti del quale è stata eseguita una perquisizione delegata che ha consentito di rinvenire sia la refurtiva asportata, del valore di circa 2.000,00 €, che gli abiti indossati al momento del furto. Inoltre, nella circostanza, nella disponibilità del 44enne sono state trovate oltre cento cartucce da caccia, illegalmente detenute; perciò l’uomo è stato denunciato, oltre che per furto in abitazione e violazione di domicilio aggravata, anche per detenzione abusiva di munizioni, che sono state poste in sequestro mentre la refurtiva rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario.