Furti nelle case, a Protte ladri messi in fuga dall'arrivo dei proprietari - Tuttoggi.info

I ladri hanno portato via gioielli d'oro ma non hanno fatto in tempo ad aprire la cassaforte. Aumentano i furti, chiesti più controlli

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie aumentano i furti nelle abitazioni, anche a Spoleto ed in particolar modo nelle zone più periferiche. Come accaduto nei giorni scorsi a Protte, dove dei malviventi – almeno 3 persone – hanno messo a soqquadro una villetta non distante dalla sede della Pro loco.

I ladri sono entrati in azione martedì pomeriggio tra le 18 e le 19: hanno fatto un foro con un trapano aprendo in questo modo una finestra dell’abitazione. Una volta all’interno hanno creato scompiglio all’interno delle stanze alla ricerca di oggetti preziosi e denaro: hanno rubato dei gioielli d’oro e poi hanno cercato di aprire con il frullino la cassaforte. Non ci sono però riusciti, visto che proprio in quel momento i proprietari stavano rincasando. Quindi sono fuggiti, mentre ai padri di casa non è rimasto che chiamare le forze dell’ordine per denunciare il furto.

Con l’aumentare dei furti in questo periodo dell’anno, sono aumentati anche i controlli da parte di polizia e carabinieri, ma i cittadini tornano a chiedere un monitoraggio maggiore soprattutto nelle aree periferiche del territorio comunale.