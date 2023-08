Furti al bar, bagni notturni e lanci di oggetti, vandali alle piscine comunali due volte in 48 ore - Tuttoggi.info

Incursioni notturne di un gruppo di giovani ignoti all'impianto di via Engels, forzate sia le serrande del bar esterno sia la porta per accedere all'interno, al vaglio delle forze dell'ordine i filmati delle telecamere di sorveglianza

Vandali ancora in azione a Città di Castello. Stavolta, però, un gruppo di ignoti ha preso di mira le piscine comunali.

Gli intrusi, sicuramente giovanissimi, si sono intrufolati nell’impianto di via Engels addirittura per due notti consecutive – quelle di giovedì 24 e venerdì 25 agosto – sfogando la loro noia sia dentro che fuori la struttura.

Durante il primo raid i vandali sono entrati nel parco esterno, dove hanno forzato le serrande del bar e trafugato quante più cibarie possibili. Dopo la “merenda” hanno anche avuto tempo di prendere qualche lettino, rilassarsi e farsi un tuffo nella piscina olimpionica. Oltre a ciò i giovani nottambuli hanno avuto la sfrontatezza di forzare una porta che conduce all’interno della struttura, prendendo gli oggetti per il nuoto dagli armadietti e lanciandoli nelle vasche interne e lungo i corridoi.

La “replica”, con lo stesso “modus operandi” – bagni notturni e lancio di oggetti in acqua – è avvenuta 24 ore dopo, un dettaglio che fa pensare, senza alcun dubbio, come gli autori delle “bravate” siano stati gli stessi in entrambe le nottate. La seconda volta, però, gli schiamazzi dei giovani hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine, scongiurando di fatto una ulteriore incursione.

In questi giorni sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza esterne ed interne dell’impianto, di cui forse il gruppetto di goliardici ragazzi non aveva affatto tenuto conto. Non si sa ancora se siano coinvolti dei minori o meno ma, visti i danni arrecati alla struttura e il furto di cibarie ai danni del bar, potrebbero sicuramente scattare delle denunce.