Furgone rubato al Comune recuperato dalla polstrada di Orvieto dopo inseguimento da film - Tuttoggi.info

E’ stato un vero e proprio inseguimento da film quello avvenuto lungo l’autostrada A1 alcuni giorni fa e che solo grazie alla professionalità della polizia stradale di Orvieto e del personale di Autostrade per l’Italia non ha avuto conseguenze per gli altri automobilisti. Un’operazione che si è conclusa con il recupero di un furgone rubato poco prima ai danni del Comune di Valmontone (Roma), mentre i ladri sono fuggiti lanciandosi dal mezzo in marcia e scappando tra le auto che sfrecciavano in autostrada.

I fatti – rende noto la polstrada di Orvieto – sono avvenuti sabato 16 marzo. Nel tardo pomeriggio, infatti, ignoti si sono introdotti nel deposito comunale di Valmontone e, dopo aver forzato il cancello e danneggiato le telecamere di sorveglianza, hanno rubato un furgone ed un’ingente quantità di attrezzatura meccanica. Il sindaco ha prontamente denunciato il fatto e nel giro di pochissimo tempo una pattuglia della polizia stradale orvietana ha incrociato il mezzo rubato sull’autostrada A1, che viaggiava in direzione nord.

Il furgone, dopo una prima manovra diversiva che lasciava ad intendere che si sarebbe fermato all’alt delle forze dell’ordine, ha aumentato repentinamente, quanto pericolosamente, la velocità, speronando l’auto della Polizia Stradale. Per evitare possibili conseguenze per la circolazione stradale causate dalla guida sconsiderata dei fuggiaschi, è sopraggiunta una seconda pattuglia insieme ad un equipaggio del personale della Società Autostrade per l’Italia i quali operavano in condizioni di safety car rispetto agli automobilisti in avvicinamento.

Più e più volte il furgone ha cercato, durante la fuga a velocità elevata, di mandare fuori strada l’auto della Polizia di Stato, speronandola, ma, realizzando poi di trovarsi in trappola, gli occupanti si sono lanciati dal mezzo in movimento, lasciandolo privo di controllo, fuggendo poi nella carreggiata opposta tra le auto che sfrecciavano. Le diverse direzioni di fuga, il buio e la vegetazione del luogo hanno permesso agli individui di dileguarsi fin da subito e sebbene le loro ricerche sono andate avanti per parecchio tempo sotto la pioggia, perquisendo anche costruzioni abbandonate nella zona di fuga, nessuno di loro è stato rintracciato.

Il mezzo ed il materiale rubato sono stati recuperati e restituiti, non prima di aver effettuato i dovuti accertamenti. Le indagini sono ancora in corso al fine di identificare i responsabili.