Furgone divorato dalle fiamme a Gualdo Tadino

Un furgone si è incendiato sulla strada in località Crocicchio, nel comune di Gualdo Tadino. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma gli occupanti non sono riusciti da soli a spegnere le fiamme, che in poco tempo hanno avvolto tutto il veicolo.

Si è reso quindi necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

