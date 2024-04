Fuori strada con l'auto sulla Flaminia, muore 76enne - Tuttoggi.info

Tragedia sulla Flaminia tra Narni e Terni, inutili i soccorsi

Una donna di 76 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di domenica in un incidente stradale avvenuto lungo la Flaminia tra Terni e Narni. La donna, alla guida di una Renault Clio, stava viaggiando in direzione di Terni, quando all’altezza della zona industriale di Sabbione ha perso il controllo del veicolo, finendo contro una centralina della corrente elettrica.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma per la 76enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi del sinistro. Non si esclude che la donna possa essere stata colta da un malore che l’avrebbe fatta finire fuori strada.