Fulgineamente, ecco i finalisti del Premio per scrittori umbri 2020 - Tuttoggi

Dopo 3 mesi di lettura dei 37 libri candidati al Premio, la giuria tecnica ha comunicato il nome dei 3 scrittori finalisti:

Monica Pica “Il volto perduto” Midgard

Viviana Picchiarelli “Il giardino della locanda dei libri”, Newton Compton

Angelica Faina e Tono Mucchi “Sistemare le cose”, Morlacchi

Gli autori

Monica Pica, di Gualdo Tadino, fa parte del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell’Ateneo. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo racconto “Il volto perduto” attraverso cui l’autrice ha voluto “dar voce” ad ogni donna vittima di violenza, che cerca in se stessa, e non nella vendetta, la forza trainante per la rinascita.

Viviana Picchiarelli, di Assisi, lettrice accanita, appassionata di viaggi e amante del buon mangiare, si dedica da anni alla scrittura. Ha partecipato a numerosi concorsi letterari e pubblicato racconti in diverse antologie. Il suo libro “Il giardino della locanda dei libri” racconta la storia di due sorelle che, dopo la morte della madre, provano a recuperare un legame distrutto dalla scoperta di essere nate da due padri diversi.

Angelica Faina e Tono Mucchi, umbri di adozione, hanno scritto insieme il libro in concorso “Sistemare le cose”. Una storia drammatica e straordinaria in cui si intrecciano le vite di persone che appartengono a due mondi apparentemente lontani, le une viziate dal lusso e dal potere economico, le altre adagiate sulla sicurezza del proprio prestigio intellettuale.

Angelica Faina è una psicologa sociale e ha insegnato per molti anni in varie università italiane.

Tono Mucchi, pittore e fotografo, ha esposto le sue opere in Italia e all’estero.

Il premio

Il Premio FulgineaMente, organizzato dalla Associazione omonima, giunto alla quarta edizione, ha concluso, con successo, la presentazione dei candidati il 30 agosto a Trevi. Il tour ha toccato altre località: Campello sul Clitunno, Foligno, Perugia, Rasiglia, Spello.

34 autori si sono alternati, in gruppi di sei per presentare i loro libri in concorso letti dalla giuria tecnica composta da 10 persone: giornalisti, insegnanti, scrittori e appassionati di lettura. Presidente il giornalista Mino Lorusso.

I comuni umbri hanno risposto con entusiasmo e partecipazione all’ iniziativa. Si ringraziano i sindaci, gli assessori, le associazioni, la libreria Incanto di Foligno, che si è occupata della distribuzione dei libri ai giurati, e i soci di FulgineaMente che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi la cui organizzazione è stata più complicata a causa delle norme anti covid 19. Splendidi luoghi, di cui l’Umbria è ricca, hanno fatto da cornice alle presentazioni che sono state precedute, ogni volta, da una visita guidata di un angolo caratteristico del posto. Tutti gli eventi sono stati coordinati dalla Presidente dell’Associazione Ivana Donati.

Ora la giuria popolare composta da 45 lettori è al lavoro per scegliere il vincitore che sarà premiato a Foligno il 31 ottobre a Palazzo Trinci.

Domenica 20 settembre, alle ore 18.00, a Bevagna, alle Logge del mercato coperto, saranno presentate le opere dei tre scrittori finalisti dal Professore Carlo Felice, membro della giuria, e dalla scrittrice Amneris Marcucci . Letture di Sandra Magnini, attrice del Muro di Bottom. Coordinerà l’evento Ivana Donati, Presidente dell’Associazione Fulgineamente.